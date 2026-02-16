Минтруд обновит правила квот по трудоустройству россиян с инвалидностью

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты обновит правила выдачи работодателем квот по трудоустройству россиян с инвалидностью в регионах, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минтруд России обновляет правила выполнения работодателем квот по найму граждан с инвалидностью в соответствии с новой редакцией федерального закона “О занятости населения в Российской Федерации”. Теперь регионы будут устанавливать размер квот для всех обособленных подразделений компаний на их территории, а не только для филиалов и представительств», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что размер квот на трудоустройство россиян с инвалидностью варьируется от 2% до 4% от числа сотрудников и устанавливается каждым регионом России. Квоты касаются организаций со штатом более 35 человек. С 1 марта этого года нормы будут распространяться на все обособленные подразделения, включая дополнительные цеха, карьеры и региональные отделы, применяя квоты в зависимости от местонахождения, а не регистрации головного офиса.