Минтруд обновит правила квот по трудоустройству россиян с инвалидностью

В пресс-службе уточнили, что размер квот на трудоустройство россиян с инвалидностью варьируется от 2% до 4% от числа сотрудников и устанавливается каждым регионом России. Квоты касаются организаций со штатом более 35 человек. С 1 марта этого года нормы будут распространяться на все обособленные подразделения, включая дополнительные цеха, карьеры и региональные отделы, применяя квоты в зависимости от местонахождения, а не регистрации головного офиса.