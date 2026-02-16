Роскомнадзор ответил на вопрос о диалоге с Telegram

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Роскомнадзору нечего добавить к ранее опубликованной информации по введению ограничений в отношении Telegram в России, заявили РИА Новости в ведомстве.
В воскресенье глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что Telegram осталось сделать «несколько шагов», чтобы урегулировать вопрос с Роскомнадзором по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством.
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили в Роскомнадзоре на просьбу прокомментировать слова депутата.
Роскомнадзор на минувшей неделе заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.