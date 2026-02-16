Роскомнадзор ответил на вопрос о диалоге с Telegram

Роскомнадзор на минувшей неделе заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.