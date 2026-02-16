Ричмонд
Отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС, заявил Куренков

Куренков: отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС РФ, сообщил глава министерства Александр Куренков.

«Одной из проблем для министерства по-прежнему остается отток кадров из реагирующих подразделений. Основная причина — низкий уровень оплаты труда как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки и практического опыта», — сказал Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В этой связи, добавил глава МЧС, министерство совместно с Минфином России прорабатывает увеличение объемов финансирования для повышения денежного вознаграждения личного состава.