В «Синаре» объяснили, почему приостановили строительство трамвайной сети в Ростове

В Ростове приостановили строительство трамвайной сети. Подрядчик успел проложить более шести километров рельсов в Левенцовке. Как рассказали в «Синаре», которая ваялась за реализацию проекта, вся документация была сделана в 2021 году.
— Инвестиционный проект по развитию городского наземного электрического транспорта города был подготовлен в 2021 году, прошел проверку и получил одобрение экспертного совета Минтранса России в декабре 2022 года, и 30 марта 2023 года Концессионное соглашение было подписано всеми сторонами, — сказали в «Синаре — ГТР Ростов-на-Дону».
На тот момент стоимость проекта оценивалась в 61 млрд рублей, но в 2022 году значительно подорожали материалы. Сегодня строительство трамвайной сети обойдется бюджету уже в 80 млрд рублей.
— Прогнозируемые затраты только лишь на инженерные сети составят более 11−12 млрд. рублей, которые, согласно условиям Концессии, в основном должен финансировать регион, — добавили в «Синаре — ГТР Ростов-на-Дону».
На данный момент группа компаний ведет переговоры с городом и ищет компромиссные решения.
