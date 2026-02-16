В «Синаре» объяснили, почему приостановили строительство трамвайной сети в Ростове

— Инвестиционный проект по развитию городского наземного электрического транспорта города был подготовлен в 2021 году, прошел проверку и получил одобрение экспертного совета Минтранса России в декабре 2022 года, и 30 марта 2023 года Концессионное соглашение было подписано всеми сторонами, — сказали в «Синаре — ГТР Ростов-на-Дону».