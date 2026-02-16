В Ростове при штормовом ветре с «Газели» слетел кузов на проспекте Шолохова

В Ростове в понедельник, 16 февраля, при штормовом ветре с «Газели» слетел кузов. Об этом сообщают очевидцы в одном из городских пабликов.
ЧП произошло днем на проспекте Шолохова, в районе старого автовокзала. На опубликованных кадрах видно, как пустой кузов грузовичка лежит прямо на проезжей части.
— Не перегрузил, а именно недогрузил, — поучают читатели в комментариях. — Кто же ездит в такую погоду с пустым кузовом? Его же, как фанеру, легким ветерком сносит.
Напомним, в понедельник в Ростовской области резко усилился ветер. По прогнозам синоптиков, в донской столице он будет менять направление с юго-восточного и южного на юго-западное. Средняя скорость — 8 — 13 метров в секунду, днем порывы могут достигать 15 — 20. В районах области ветер может разгоняться до штормовых 24 метров в секунду.
