Хинштейн поручил повысить стоимость патента для мигрантов в Курской области

«Прошу проработать вопрос повышения стоимости патента для трудовых мигрантов на территории Курской области. Мы с вами ранее ограничили сферы, где мигранты могут работать. Тем не менее должны эту работу с вами на системной основе продолжать. Хочешь трудиться на нашей земле, пожалуйста, но в определенных сферах деятельности, с четким соблюдением наших законов и плати в бюджет деньги», — заявил Хинштейн в ходе заседания правительства региона.