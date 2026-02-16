Хинштейн поручил повысить стоимость патента для мигрантов в Курской области

КУРСК, 16 фев — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил проработать вопрос повышения стоимости трудового патента для мигрантов на территории региона.
Ранее в декабре Хинштейн подписал постановление о запрете на работу мигрантов в связанных с людьми сферах на территории региона. Это такие виды услуг, как грузовые и пассажирские перевозки, в том числе такси, курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала.
«Прошу проработать вопрос повышения стоимости патента для трудовых мигрантов на территории Курской области. Мы с вами ранее ограничили сферы, где мигранты могут работать. Тем не менее должны эту работу с вами на системной основе продолжать. Хочешь трудиться на нашей земле, пожалуйста, но в определенных сферах деятельности, с четким соблюдением наших законов и плати в бюджет деньги», — заявил Хинштейн в ходе заседания правительства региона.