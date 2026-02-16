В Москве коммунальные службы непрерывно очищают дороги от снега

«В настоящее время в полном объеме организованы мероприятия по очистке города. Коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем с интервалом в несколько часов», — рассказал Бирюков.