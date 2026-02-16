Весной в Петербурге запустят онлайн-сервис для велосипедистов

По данным издания, изменение документации стало причиной задержки оплаты подрядчикам — 15 млн рублей — разработчику ООО «Девяносто один», с которым Смольный заключил госконтракт на 127 млн рублей на оптимизацию единого городского парковочного пространства. В 2025 году компания обратилась в суд с требованием взыскать с ГЦУП неустойку (418 тыс. рублей) и пени за каждый день просрочки. Суд иск удовлетворил. В январе 2026 года контракт был полностью оплачен.