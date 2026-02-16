«Есть такой парень!» Гуменник и Посашков рассказали о борьбе на Олимпиаде

«В целом — доволен».
На Олимпиаду в Милан отправились два петербуржца — Иван Посашков, выступающий в шорт-треке и фигурист Пётр Гуменник. Дебют Посашкова, которому в августе исполнится 22 года, нельзя считать удачным. На дистанции 1000 м он пришёл четвёртым, но был дисквалифицирован судьями за толчок соперника во время борьбы на льду. А в забеге на 1500 метров в четвертьфинале занял пятое (из шести) место и не пробился в полуфинал.
«Расстроен из-за результата, мог бы лучше, но рад, что отобрался, участвовал в Олимпиаде, — не скрывал эмоций двукратный чемпион России в одном из интервью. — Знаю, что меня критикуют, пишут, что “слабый” и “никакой”, но я уже говорил и ещё скажу. Олимпиада — очень серьёзные соревнования. Из множества спортсменов чемпионами или призёрами становятся единицы. Игры ведь созданы для праздника спорта. Так что в целом я доволен».
Оптимистично настроен и фигурист Пётр Гуменник. И хотя выиграть медаль не удалось, и в мужском одиночном катании спортсмен занял итоговое шестое место, его выступление оценивается только положительно. На Олимпиаде Пётр показал себя не только как настоящий профессионал, но и выдержал давление и даже провокации. Ну, а события которые развернулись буквально накануне его старта иначе как драматическими не назовёшь.
Напомним, когда Пётр прилетел на Игры в Милан, выяснилось, что ему запретили кататься в короткой программе под музыку из фильма «Парфюмер». Причина скандала — обладатели авторских прав за несколько дней до соревнований отозвали своё разрешение на использование музыки в программе российского атлета. Хотя именно с этим саундтреком он успешно прошёл олимпийский отбор в Пекине… В результате Гуменнику и его тренеру пришлось экстренно искать выход из сложнейшей ситуации. К счастью, он был найден и Пётр выступил под другую композицию — Waltz 1805 Эдгара Акобяна.
«Аплодирую стоя!».
Конечно, такие напряжение и нервотрёпка не могли не отразиться на катании. Сказалось и то, что в последние годы спортсмен, из-за несправедливых ограничений и вынужденной изоляции, не участвовал в крупных международных соревнованиях. А значит, по правилам Международного союза конькобежцев, не имел нужных баллов и в рейтинге стоял ниже даже тех фигуристов, которые были заведомо слабее. Всё это привело к 12-му месту в короткой программе. Можно было расклеиться, но всё произошло ровно наоборот. Пётр собрался и в произвольной «выдал прокат жизни».
Гуменник на высоком уровне исполнил сложнейший набор элементов, в том числе пять четверных прыжков! Зал улыбками и аплодисментами приветствовал российского спортсмена.
«Аплодирую стоя, потому что знаю, что по сравнению с другими участниками у него не просто двойное олимпийское давление, оно выше в несколько раз. Это и определенные надежды, и ожидания и от страны, и от федерации, его буквально под лупой рассматривают, именно поэтому я аплодирую ему стоя. Его прокат достоин уважения. Слышал мнение, что у Петра еще и шнурок развязался перед первым каскадом, и если это действительно так, то еще и колено перед ним преклоняю», — эмоционально отреагировал на прокат Петра олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.
А судьи кто?
Вот только судьи, похоже, были настроены по-другому. Большинство прыжков Петра они отправили на пересмотр, строго отнеслись к исполнению других элементов, в результате высокие сначала 114 с лишним баллов за технику уменьшились до «средних» 103,84. Компоненты тоже — 80 с небольшим. Ниже, чем у фигуристов, которые допускали падения и «бабочки». В итоге до «бронзы» ему не хватило немногим больше 3 баллов.
«Мы смотрели распечатки. Ни у одного спортсмена не было столько отмеченных жёлтых квадратиков, сколько у Пети. Плюс компоненты, всего 80. У Адама Сяо Хим Фа и Ильи Малинина с их сорванными программами — компоненты больше. Очень жаль, но для меня Петя как минимум с медалью», — отмечал в эфире Okko тренер Даниил Глейхенгауз.
«Какое счастье! Вот из-за этого нас и пустили, потому что у нас есть такой парень. Он справился!» — кричала во время трансляции заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Все отмечают и выдержку, правильное поведение Петра в этой непростой ситуации. Он был сдержанным, достойно держался, а на многочисленные, в том числе провокационные вопросы отвечал спокойно и на хорошем английском. Многие заметили и самообладание петербуржца на фоне хамских заявлений украинского фигуриста Кирилла Марсака. В интервью СМИ Марсак открыто сказал, что ему «неприятно соревноваться с такими людьми», имея в виду Гуменника, выступающего в нейтральном статусе. Пётр отреагировал спокойно, а когда Марсак выполнил произвольную программу — демонстративно поаплодировал сопернику. Тем самым показав, что спорт и уважение для него — на первом месте.
Главная сенсация.
Кстати, эти Игры ещё раз подтвердили, насколько Олимпиада по накалу и непредсказуемости отличается от всех остальных соревнований. Так американец Илья Малинин, ранее успешно исполнявший в одной программе семь! четверных буквально «рассыпался» во время произвольной, упал. Все ждали от него феноменальных достижений, заранее отдавали «золото», но спортсмен сделал много ошибок и занял только восьмое место. А чемпионом, завоевав медаль высшей пробы, стал ранее малоизвестный фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров.
Однако и эта главная сенсация мужского одиночного турнира могла не случиться без России и Петербурга в частности. Дело в том, что Михаила уже семь лет тренирует (кстати, занятия проходят в Сочи) ленинградец Алексей Урманов. Воспитанник легендарного тренера Алексея Мишина, он сам так же, когда никто этого не ждал, завоевал золото в 1994 году на Олимпийских Играх в Лиллихаммере. Так что история повторятся.
Ну, а Пётр Гуменник в эти дни остаётся в Италии. Организаторы Игр уже пригласили его 21 февраля выступить на закрытии турнира фигуристов в показательной программе. Сам он заявил, что «сделал всё, что мог» и хотел бы принять участие в зимней Олимпиаде-2030, которая через четыре года пройдет во Франции. Ну, а мы продолжаем болеть за наших. Завтра, 17 февраля, в борьбу вступает в одиночном женском катании фигуристка Аделия Петросян. 19 февраля у нее произвольная программа. Молодые спортсмены заявляют о себе, набираются международного опыта, а это дорогого стоит.