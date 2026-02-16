В Таганроге разыскали водителя, который сбил женщину на переходе и скрылся

В Таганроге сотрудники Госавтоинспекции за несколько часов установили водителя, который сбил пешехода на улице Ленина и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.
— Личность водителя установили за несколько часов. Им оказался 80-летний мужчина, — говорится в сообщении.
В понедельник, 16 февраля, около 7:20 на улице Ленина, у дома № 179, произошло ДТП. По данным ГАИ, водитель Nissan Note не уступил дорогу 65-летней женщине на нерегулируемом переходе, сбил и уехал. Пешеход получила травмы.
Фото: Госавтоинспекция региона.
В Госавтоинспекции отметили, что водитель, причастный к аварии, обязан остановиться, включить аварийку, оказать первую помощь пострадавшему и вызвать скорую помощь.
— Нарушение правил дорожного движения влечет за собой ответственность!
