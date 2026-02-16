Экс-главу Бижбулякского района осудят за покупку непригодных квартир для сирот

По версии следствия, чиновник помог своему знакомому предпринимателю построить двухквартирный дом в райцентре, а затем без конкурса выкупил у него обе квартиры по завышенной цене. Деньги пошли из бюджета, жилье предназначалось для сирот. Оказалось, что дом возвели без проекта и разрешений, а помещения не соответствовали требованиям безопасности и вообще оказались непригодны для жизни. Тем не менее глава подписал акты приемки и выдал разрешение на ввод.