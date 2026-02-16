Ричмонд
Экс-главу Бижбулякского района осудят за покупку непригодных квартир для сирот

Чиновник помог знакомому бизнесмену продать опасное жилье за 5 миллионов бюджетных рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в суд передано дело бывшего главы Бижбулякского района. Его обвиняют в превышении полномочий при обеспечении жильем детей-сирот, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, чиновник помог своему знакомому предпринимателю построить двухквартирный дом в райцентре, а затем без конкурса выкупил у него обе квартиры по завышенной цене. Деньги пошли из бюджета, жилье предназначалось для сирот. Оказалось, что дом возвели без проекта и разрешений, а помещения не соответствовали требованиям безопасности и вообще оказались непригодны для жизни. Тем не менее глава подписал акты приемки и выдал разрешение на ввод.

Экспертиза показала, что реальная стоимость квартир в разы ниже той, что прописана в муниципальных контрактах. Бюджет потерял около 5 миллионов рублей. К тому же нарушили права самих сирот, так как в такие квартиры их просто нельзя было заселить.

— Уголовное дело направили в Бижбулякский межрайонный суд. Материалы в отношении застройщика выделили в отдельное производство, — пояснили в прокуратуре.

