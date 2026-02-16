Путин присвоил звание «Мать-героиня» россиянке из Ингушетии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Марем Боковой из Ингушетии, соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Боковой Марем Харуновне, Республика Ингушетия», — говорится в указе.
Кроме того, президент РФ наградил орденом «Родительская слава» семьи Гороховых из Чувашии и Жуковых из Иркутской области. Медали ордена «Родительская слава» в свою очередь были удостоены 10 семей из разных регионов страны.