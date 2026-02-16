Ричмонд
Ростовская область стала единственным владельцем ФК «Ростов»

Минимущества Дона зарегистрировали как единственного учредителя ФК «Ростов».

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область стала единственным владельцем АО ФК «Ростов». Соответствующую информацию указали в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на 16 февраля 2026 года.

Согласно документу, регион значится единственным учредителем футбольного клуба. Запись об этом внесли в реестр 13 февраля. Номинальная стоимость доли — 241 300 рублей. От имени области выступает министерство имущественных и земельных отношений.

Напомним, ранее власти планировали продать на аукционе акции ФК «Ростов», но в итоге это решение не реализовали. Ситуацию комментировал глава региона Юрий Слюсарь. Тогда же стало известно, что власти ежегодно выделяют клубу 750 млн рублей в виде безвозмездного гранта. Такую же сумму планировали заложить и на 2026 год.

Добавим, в январе этого года ФК «Ростов» попал в санкционный список ФИФА. Клубу запретили регистрировать новичков на три ближайших трансферных окна.

