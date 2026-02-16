Разработана защита для умных устройств от многовекторных атак

«Система работает, как живой организм: она замечает даже малейшие отклонения в “поведении” устройств, которые могут быть признаком атаки. Приборы учатся распознавать опасность сообща, обмениваясь только опытом. Если одно устройство столкнулось с новой угрозой, информация о ней мгновенно передается по всей сети, и уже через 5 секунд все остальные приборы “вырабатывают антитела”, — уточнили в вузе, добавив, что разработку архитектуры можно применять в промышленных IoT, “умных” городах и медицинских сетях.