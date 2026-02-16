Ричмонд
Разработана защита для умных устройств от многовекторных атак

СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали систему мониторинга и защиты умных устройств от многовекторных атак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы разработали для интернета вещей своего рода коллективный цифровой иммунитет. В разработанной системе вместо того, чтобы стягивать все данные в единый центр, мы “обучаем” сами устройства отличать нормальное поведение от аномалий прямо на местах. Это позволяет блокировать даже самые хитрые атаки», — передает пресс-служба слова доктора физико-математических наук, профессора кафедры вычислительной математики и кибернетики факультета математики и компьютерных наук имени профессора Н. И. Червякова Фаризы Тебуевой.

По данным пресс-службы, разработанное решение является комплексным и позволит одновременно решать проблемы распределенности данных, обнаружения неизвестных угроз и обеспечения доверия при отсутствии централизованного управления. Учеными уже проведены экспериментальные исследования, которые подтвердили высокую эффективность предложенного подхода: точность обнаружения атак на уровне 95%.

«Система работает, как живой организм: она замечает даже малейшие отклонения в “поведении” устройств, которые могут быть признаком атаки. Приборы учатся распознавать опасность сообща, обмениваясь только опытом. Если одно устройство столкнулось с новой угрозой, информация о ней мгновенно передается по всей сети, и уже через 5 секунд все остальные приборы “вырабатывают антитела”, — уточнили в вузе, добавив, что разработку архитектуры можно применять в промышленных IoT, “умных” городах и медицинских сетях.

Проект разработки щита безопасности реализовывался при поддержке Российского научного фонда на грант по теме «Методы противодействия многовекторным атакам на децентрализованные системы интернета вещей».