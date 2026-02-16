Ричмонд
Жители 21 дома в центре Ростова временно остались без тепла и горячей воды

Тепло и горячую воду по адресам в центре Ростова пообещали вернуть после 21 часа 16 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Жители 21 дома в Кировском районе Ростова-на-Дону временно остались без тепла и горячей воды. Об этом 16 февраля сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Под отключение попали адреса: Журавлева, 37/165, 42, 46, Большая Садовая, 109, 111, 113, 142, 144/18, 148, Университетский, 44, Суворова, 89, 91, Кировский, 39, 41/62, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 57.

Причина — дефект теплотрассы на улице Большой Садовой. Ремонт уже ведется. Ориентировочное время выполнения работ — до 21 часа 16 февраля. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».

