В Ростове на улице Малиновского обнаружили свалку рыбных отходов

В Ростове нашли свалку рыбных отходов в жилом районе. На горы выброшенной рыбы пожаловались в соцсетях жители Советского района, после чего на место выехали специалисты минприроды. Об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале.
Как выяснилось, несанкционированная свалка биологических отходов образовалась в районе улицы Малиновского. Однако наказать сбросивших рыбу не могут: такие отходы не входят в федеральный классификационный каталог и не подпадают под контроль экологов.
Поэтому собранные материалы и акт проверки теперь направят в Роспотребнадзор и областное управление ветеринарии. Именно эти ведомства должны будут разобраться, кто устроил свалку.
