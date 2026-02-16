Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на улице Малиновского обнаружили свалку рыбных отходов

Жители Советского района пожаловались на горы выброшенной рыбы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове нашли свалку рыбных отходов в жилом районе. На горы выброшенной рыбы пожаловались в соцсетях жители Советского района, после чего на место выехали специалисты минприроды. Об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале.

Как выяснилось, несанкционированная свалка биологических отходов образовалась в районе улицы Малиновского. Однако наказать сбросивших рыбу не могут: такие отходы не входят в федеральный классификационный каталог и не подпадают под контроль экологов.

Поэтому собранные материалы и акт проверки теперь направят в Роспотребнадзор и областное управление ветеринарии. Именно эти ведомства должны будут разобраться, кто устроил свалку.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!