В Башкирии подорожал «квадрат» жилья для сельских программ

Минсельхоз Башкирии установил на 2026 год норматив стоимости одного квадратного метра жилья в рамках программы комплексного развития сельских территорий. От этого показателя зависят социальные выплаты на строительство или покупку домов и квартир, в том числе по договорам долевого участия.
В этом году «квадрат» оценили в 72 581 рубль. Год назад он стоил 67 063 рубля (+5,5 тысяч рублей).
Размер выплаты считают исходя из норматива площади, состава семьи и утвержденной цены метра. При этом итоговая сумма не может превышать стоимость «квадрата» для социального жилья, которую минстрой республики определил на четвертый квартал 2025 года. Там планка выше — 115 686 рублей.
В ведомстве пояснили, что одинокому человеку полагается 33 квадрата, семье из двух человек — 42, семьям с тремя и более — по 18 квадратов на каждого.
Напомним, в 2025 году на программу КРСТ направили 2,1 миллиарда рублей. К примеру, в Чишминском районе в конце года новоселье отметили 12 семей сотрудников местного агрохолдинга.
