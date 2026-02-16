В Башкирии подорожал «квадрат» жилья для сельских программ

Минсельхоз Башкирии установил на 2026 год норматив стоимости одного квадратного метра жилья в рамках программы комплексного развития сельских территорий. От этого показателя зависят социальные выплаты на строительство или покупку домов и квартир, в том числе по договорам долевого участия.