Ладожское озеро полностью покрылось льдом

«Продолжением морозной погоды в нашем регионе стало… замерзание Ладожского озера. На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади озера», — написал он в своем Telegram-канале.