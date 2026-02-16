В Ростовской области за месяц запретили въезд 157 иностранцам

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году в Ростовской области встали на учет 101,7 тыс. иностранных граждан. Большинство из них приехали в регион работать (61,9%), с частным визитом область посетили 15,1%, по учебе — 13,4%, еще 3,7% оказались туристами. На конец 2025 года на миграционном учете стояло 29,3 тыс. человек.