Создан метод очистки воды от микропластика магнитными угольными сорбентами

В качестве сорбентов применены немодифицированный магнитный уголь из рисовой лузги и магнитные угли, модифицированные обращенными фазами. Эксперименты доказали, что полиамид удаляется из воды на 94,4%, полиэтилен и поливинилхлорид — почти полностью (99,9%). «При десорбции микропластика термическим способом уменьшение сорбционной емкости происходит за счет постепенного спекания частиц сорбента, уменьшения размера пор и уменьшения площади поверхности. При приблизительно 700 градусах Цельсия органические соединения удаляются практически на 100%, а доля несгораемых неорганических примесей (в основном это соли металлов) в речной воде относительно невелика. Такой способ десорбции может быть рекомендован при определении микропластиков в природных и сточных водах», — прокомментировал Суханов.