Создан метод очистки воды от микропластика магнитными угольными сорбентами

ВОРОНЕЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разработали метод извлечения микропластика из воды, основанный на применении магнитных сорбентов. В качестве сорбента используется уголь, модифицированный для лучшего захвата частиц, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Предложенный группой ученых ВГУИТ под руководством доктора химических наук, профессора Павла Суханова способ извлечения микропластика основан на применении магнитных сорбентов на основе углей, модифицированных обращенной фазой», — пояснили в пресс-службе.
Эксперты подчеркивают, что загрязнение пластиком — реальность, требующая принятия мер по разработке способов анализа природных сред (воды, почвы, воздуха). И хотя воздействие микропластика на здоровье человека остается неясным, знание содержания его, прежде всего в воде, на уровне микро- и ультрамикроконцентраций позволяет оценить степень опасности для живых организмов и человека.
Ученые провели исследования с целью разработки способа извлечения и последующего определения в водах девяти различных видов микропластика, наиболее часто применяющихся в быту и промышленности: полиэтилены высокой и низкой плотности, поливинилхлорид, полистирол, полиэтилентерефталат, поликарбонат, АБС-пластик, полиуретан и полиамидные волокна. «Самые простые технологии — фильтрование, коагуляция или седиментация — не так эффективны, как развивающиеся сегодня сорбционные методы. В качестве сорбентов используют оксид графена и материалы на его основе, угли различного происхождения, модифицированный карбоксильными группами полистирол», — сообщили в вузе.
Ученые ВГУИТ предложили термический способ и центрифугирование для десорбции микропластиков. «Независимо от природы микропластика оба способа позволяют практически полностью десорбировать микрочастицы. В ходе выполнения экспериментальных работ оценивались характеристики сорбционного извлечения, параметры изотерм сорбции, различные способы десорбции МП и возможность повторного использования сорбента», — рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры промышленной экологии и трансферной безопасности ВГУИТ Александр Губин.
Результаты опытов.
В качестве сорбентов применены немодифицированный магнитный уголь из рисовой лузги и магнитные угли, модифицированные обращенными фазами. Эксперименты доказали, что полиамид удаляется из воды на 94,4%, полиэтилен и поливинилхлорид — почти полностью (99,9%). «При десорбции микропластика термическим способом уменьшение сорбционной емкости происходит за счет постепенного спекания частиц сорбента, уменьшения размера пор и уменьшения площади поверхности. При приблизительно 700 градусах Цельсия органические соединения удаляются практически на 100%, а доля несгораемых неорганических примесей (в основном это соли металлов) в речной воде относительно невелика. Такой способ десорбции может быть рекомендован при определении микропластиков в природных и сточных водах», — прокомментировал Суханов.
Ученые продолжают эксперименты, совершенствуя технологию для извлечения микрочастиц еще более широкого спектра.