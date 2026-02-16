Омичей зовут бесплатно поесть блинов

На Масленицу омичам можно будет бесплатно поесть блинов. 21 февраля на парковке у ТЦ «Мега» пройдет первое мероприятие из цикла Фестиваля русской кухни в 2026 году.
О гастрономическом событии под названием «МЕГА Масленица» сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли Омской области. Как сообщают организаторы, гостей мероприятия ждет дегустация блинов, приготовленных по самым разным рецептам, горячие напитки и кулинарные состязания для всех желающих — выпекание блинов.
Также в программе традиционные русские забавы, которые издревле были приняты на Масленицу: бой подушками, хоккей на метлах, перетягивание каната, бросание кольца.
«МЕГА Масленица» пройдет 21 февраля на парковке торгового центра «МЕГА» по адресу: бульвар Архитекторов, 35, вход № 3. Время — с 13:00 до 15:00 Вход свободный.
