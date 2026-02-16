Глава МЧС рассказал о компенсации регионам за размещение людей в ПВР

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более 60 регионов России получили в 2025 году свыше 14 миллиардов рублей для компенсации расходов на людей, оказавшихся в пунктах временного размещения, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
Куренков отметил, что в соответствии с поручениями правительства МЧС продолжает работу по возмещению расходов регионов на размещение и питание людей, находящихся в пунктах временного размещения — это более 23 тысяч граждан, из которых около 5 тысяч детей.
«На сегодняшний день 64 субъекта получили компенсацию на общую сумму свыше 14 миллиардов рублей», — сказал он на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.