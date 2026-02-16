На Молдову идут снегопады, метели и обледенение: Объявлен «оранжевый код» опасности- сидим дома, ждем весну

«Оранжевый код» опасности! На Молдову надвигаются снегопады, метель и обледенение!
На большей части территории Молдовы, включая Кишинёв, объявлен оранжевый код из-за снегопадов.
Прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега (20−35 л/м2).
Предупреждение действует с 17.02.2026, 20:00 до 18.02.2026, 17:00.
На остальной территории страны объявлен «желтый код» метеоопасности.
В указанных районах также ожидается снегопад (7−19 л/м2).
Кроме того, на Молдову надвигается северо-западный ветер с порывами до 15−20 м/с, возникнет метель с образованием снежных заносов, видимость снизится.
На дорогах образуется лед.
