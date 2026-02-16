Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Молдову идут снегопады, метели и обледенение: Объявлен «оранжевый код» опасности- сидим дома, ждем весну

С 20:00 17 февраля до 17:00 18 февраля в стране будут действовать два кода метеоопасности — жёлтый и оранжевый.

Источник: Комсомольская правда

«Оранжевый код» опасности! На Молдову надвигаются снегопады, метель и обледенение!

На большей части территории Молдовы, включая Кишинёв, объявлен оранжевый код из-за снегопадов.

Прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега (20−35 л/м2).

Предупреждение действует с 17.02.2026, 20:00 до 18.02.2026, 17:00.

На остальной территории страны объявлен «желтый код» метеоопасности.

В указанных районах также ожидается снегопад (7−19 л/м2).

Кроме того, на Молдову надвигается северо-западный ветер с порывами до 15−20 м/с, возникнет метель с образованием снежных заносов, видимость снизится.

На дорогах образуется лед.

.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».

В посте на Facebook Михалаке поставила под сомнение обязанность приносить извинения и потребовала, в свою очередь, моральной и материальной компенсации от Майи Санду (далее…).

Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».

Политик выступила с жёсткой критикой поведения европейских чиновников и Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности (далее…).

Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.

Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки, на деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше