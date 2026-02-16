Ричмонд
В Омске за 1,7 миллиона рублей продают недостроенный центр

Также с торгов уйдет склад степени готовности 90 процентов.

Источник: Комсомольская правда

Департамент имущественных отношений Омска начал прием заявок на торги, которые пройдут 24 марта. Первый лот находится на улице Красный Путь. Степень готовности составляет 7 процентов. Стартовая цена равна 1,7 миллиона рублей. Шаг аукциона установили на уровне 17 тысяч рублей. Информацию подтвердили в департаменте имущественных отношений Омска.

Объекты изъяли у застройщиков по решению суда. Второй лот находится на улице Универсальной. Объект готов на 90 процентов. Его изъяли у индивидуального предпринимателя Натальи Пинчук. Стартовая цена выросла до 5,1 миллиона рублей. Шаг торгов составляет 51,2 тысячи рублей.

Ранее аукцион проводили в сентябре 2025 года. Тогда торги не состоялись. Деньги от продажи передадут бывшим владельцам. Мэрия выплатит средства собственникам после реализации недвижимости.

