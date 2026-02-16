В Омске за 1,7 миллиона рублей продают недостроенный центр

Департамент имущественных отношений Омска начал прием заявок на торги, которые пройдут 24 марта. Первый лот находится на улице Красный Путь. Степень готовности составляет 7 процентов. Стартовая цена равна 1,7 миллиона рублей. Шаг аукциона установили на уровне 17 тысяч рублей. Информацию подтвердили в департаменте имущественных отношений Омска.
Объекты изъяли у застройщиков по решению суда. Второй лот находится на улице Универсальной. Объект готов на 90 процентов. Его изъяли у индивидуального предпринимателя Натальи Пинчук. Стартовая цена выросла до 5,1 миллиона рублей. Шаг торгов составляет 51,2 тысячи рублей.
Ранее аукцион проводили в сентябре 2025 года. Тогда торги не состоялись. Деньги от продажи передадут бывшим владельцам. Мэрия выплатит средства собственникам после реализации недвижимости.
