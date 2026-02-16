Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 157 иностранцам запретили въезд в страну

На Дону приняли решение о выдворении 98 иностранцев, также оформили запреты на въезд в страну.

Источник: Комсомольская правда

157 запретов на въезд в страну и 98 решений о выдворении утвердили в Ростовской области в отношении иностранных граждан за январь 2026 года. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Также, добавили в полиции, при взаимодействии с ФСИН в отношении гражданина ближнего зарубежья, отбывавшего наказание в Ростовской области, вынесли распоряжение о нежелательности пребывания на территории страны. В итоге мужчину депортировали, ему запретили снова въезжать в Российскую Федерацию.

— Подобные меры принимаются для обеспечения безопасности, защиты общественного порядка и соблюдения миграционного законодательства, — отметили пресс-службе донского главка МВД.

Напомним, трудоустройство мигрантов запретят в ряде сфер на Дону с весны до конца декабря 2026 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.