В Ростовской области 157 иностранцам запретили въезд в страну

157 запретов на въезд в страну и 98 решений о выдворении утвердили в Ростовской области в отношении иностранных граждан за январь 2026 года. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Также, добавили в полиции, при взаимодействии с ФСИН в отношении гражданина ближнего зарубежья, отбывавшего наказание в Ростовской области, вынесли распоряжение о нежелательности пребывания на территории страны. В итоге мужчину депортировали, ему запретили снова въезжать в Российскую Федерацию.
— Подобные меры принимаются для обеспечения безопасности, защиты общественного порядка и соблюдения миграционного законодательства, — отметили пресс-службе донского главка МВД.
Напомним, трудоустройство мигрантов запретят в ряде сфер на Дону с весны до конца декабря 2026 года.
