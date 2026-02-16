Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Потепление придет в Москву в День защитника Отечества и сохранится до конца февраля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Потепление в Москве начнется где-то с 23 февраля, и последняя неделя февраля будет оттепельной, с температурами близкими к нулю и слабоположительными температурами — имеется в виду Москва и Подмосковье», — рассказал Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что в Москве есть тенденция на очень резкие и частые смены погодных условий, то же самое ждет горожан и на этой неделе.
«И только с начала следующей недели, с 23 февраля, мы более-менее забудем про этот погодный “слалом”, — заключил Шувалов.