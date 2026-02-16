Техника, реагенты и инновации: как Казань борется с последствиями снегопадов

С начала года в Казани выпало более 128 мм осадков, а толщина снежного покрова на дорогах превысила 80 см — сопоставимо с показателями в городах Сибири. Для ликвидации последствий снегопадов в столице Татарстана ежедневно задействуют спецтехнику и даже наземные беспилотники, но дворников и промышленных альпинистов не хватает.
По информации Гидрометцентра Татарстана, за первые две недели февраля в Казани выпало 54,4 мм осадков при месячной норме в 37 мм, что составляет 147% от нормы. Председатель Комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров отметил на деловом понедельнике, что город уже работает в нестандартных климатических условиях, а впереди ещё половина месяца.
Он добавил, что с начала 2026 года в Казани выпало 128,2 мм осадков. Это больше показателей аналогичного периода 2024 года, когда зима была одной из самых снежных за последние десятилетия — тогда выпало 113,3 мм осадков. Шайнуров подчеркнул, что толщина снежного покрова за зимние месяцы достигла более 80 см, что сопоставимо с городами сибирского региона, где зимы обычно более суровые.
Масштабная уборка снега и нагрузка на технику.
За всю зиму с улиц Казани вывезли более 1 млн тонн снега, из которых 904 тыс. тонн пришлось на январь и первую половину февраля. Снегоплавильные пункты работают в условиях повышенной нагрузки, принимая в полтора-два раза больше снега, чем рассчитано по проектной мощности, отметил Шайнуров.
Он пояснил, что ежедневно на уборку города выходит в среднем 1,1 тыс. единиц техники, при этом половина машин привлекается от сторонних организаций — строительных компаний, предприятий по ремонту дорог и других.
«Введённый ранее план “Буран” дал свой эффект, это позволило мобилизовать больше ресурсов. Но мы не можем постоянно его вводить, затормаживая нормальную жизнедеятельность всех сфер в городе», — заявил Шайнуров.
Он добавил, что ликвидация последствий снегопадов ведется в усиленном режиме с особым акцентом на ночные часы. Но предстоит вывезти ещё большое количество снега, чтобы освободить занятые снежными валами полосы дорог.
Эксперимент с жидким реагентом.
Докладчик рассказал, что в Казани уже несколько лет применяют комбинированную обработку: используют твёрдый реагент или двухфазный (смоченный) реагент, а также песчано-соляную смесь в зависимости от погодных условий.
В этом году решили испытать жидкий реагент, который давно используется в Москве и показал свою эффективность. Жидкий реагент применяют при температурах до −10 градусов. Он обрабатывает всю поверхность дороги, предотвращая налипание снега и образование снежных накатов.
Для эксперимента выбрали два участка на проспекте Ямашева и улице Гвардейской, где дороги будут обработаны жидким и двухфазным реагентами. По результатам теста власти собираются оценить эффективность применения реагентов и их экономическую целесообразность в комбинированной обработке дорог.
Шайнуров отметил участие ГИБДД в ликвидации последствий снегопадов, благодаря которому начали решать проблему автомобилей, припаркованных в неположенных местах, что позволило улучшить очистку крайних полос дорог. За январь и февраль эвакуировали почти 2,4 тыс. машин, более 200 из которых — только за последние выходные.
Мэр проверил состояние дворов и крыш.
Мэр Казани Ильсур Метшин считает, что качество уборки в эти снежные месяцы значительно выше, чем в 2024 году.
«Качество уборки значительно выше, чем в 2024 году, при том, что рабочих рук по-прежнему не хватает», — сказал градоначальник.
Он отметил, что администрация получает много обращений граждан, особенно по уборке снега во дворах.
Метшин рассказал, что накануне вечером лично проверял ход уборки с 18 до 22 часов.
«За четыре часа я не увидел ни одного дворника, только технику. Не знаю, какой у них режим работы, но жалобы людей на дворы совершенно обоснованы», — высказал критику мэр.
Он добавил, что в некоторых дворах взаимодействие управляющих компаний и дворников налажено хорошо, что обеспечивает порядок и чистоту, тогда как в других снег остаётся нетронутым.
«Количество снега на крышах запредельное».
Особое внимание Метшин обратил на состояние крыш в городе, на которых лежат толстые пласты снега и с которых свисают ледяные глыбы.
«Если с дорог снег убирают, а во дворах ситуацию подтянут, то объём снега на кровлях остается запредельным. Мы уже имеем случаи обрушения кровель в поликлинике, школе», — сказал он.
Ильсур Метшин подчеркнул, что решение проблемы является персональной ответственностью каждого руководителя. Если руководитель не может справиться своими силами, он обязан немедленно доложить об этом в управление. Мэр добавил, что это общая задача, которую необходимо решать всем вместе, а «ссылки на нехватку промышленных альпинистов не принимаются».
Метшин предложил привлекать родителей учеников для помощи в уборке снега с крыш с соблюдением мер безопасности.
Беспилотники для борьбы со снегом.
Метшин сообщил, что в городе начали использовать наземные беспилотники для уборки снега. Первые испытания прошли на прошлой неделе и техника показала хорошую эффективность даже при плотном и утрамбованном снеге, срезая его «как масло».
Он подчеркнул, что, несмотря на перспективность технологии, предстоит доработать машины и снизить стоимость проекта. Мэр добавил, что хотя пока роботы полностью не заменяют человека, в обозримом будущем наряду с ручным трудом будут использовать высокотехнологичные разработки.