Техника, реагенты и инновации: как Казань борется с последствиями снегопадов

Он добавил, что с начала 2026 года в Казани выпало 128,2 мм осадков. Это больше показателей аналогичного периода 2024 года, когда зима была одной из самых снежных за последние десятилетия — тогда выпало 113,3 мм осадков. Шайнуров подчеркнул, что толщина снежного покрова за зимние месяцы достигла более 80 см, что сопоставимо с городами сибирского региона, где зимы обычно более суровые.