Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске по требованию прокуратуры отремонтировали детские площадки

Благодаря прокуратуре в Волгодонске отремонтировали опасные детские площадки на трех улицах.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске после вмешательства прокуратуры привели в порядок сразу несколько детских площадок. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что во дворах на улицах Ленина, 30 лет Победы и Максима Горького дети играли на опасных конструкциях. Качели и горки разваливались, а ограждения и вовсе отсутствовали. Местные чиновники не замечали проблему и ничего не ремонтировали.

В ситуацию пришлось вмешаться надзорному ведомству. Благодаря прокуратуре площадки все-таки отремонтировали, и теперь они снова безопасны для детей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!