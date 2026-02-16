В Волгодонске по требованию прокуратуры отремонтировали детские площадки

В Волгодонске после вмешательства прокуратуры привели в порядок сразу несколько детских площадок. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Выяснилось, что во дворах на улицах Ленина, 30 лет Победы и Максима Горького дети играли на опасных конструкциях. Качели и горки разваливались, а ограждения и вовсе отсутствовали. Местные чиновники не замечали проблему и ничего не ремонтировали.
В ситуацию пришлось вмешаться надзорному ведомству. Благодаря прокуратуре площадки все-таки отремонтировали, и теперь они снова безопасны для детей.
