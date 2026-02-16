Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму испекут Царь-блин диаметром 3,5 метра

Царь-блин диаметром 3,5 метра испекут в Крыму.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Блин диаметром 3,5 метра, для которого потребуется мешок муки и ведро сахарной пудры, испекут на Масленицу в крымском Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.

«По случаю Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр испекут “царь-блин” диаметром 3,5 метра. Для его изготовления задействуют целую команду поваров», — сказал Жиленко.

По его словам, блин выставят на всеобщее обозрение.

«Объем большой, муки уйдет мешок, молока — 30 литров, сахарной пудры — ведро. Уверен, что это кулинарное творчество станет настоящей фотозоной, после чего все желающие смогут попробовать этот “царь-блин”, — уточнил Жиленко.