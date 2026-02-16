Ричмонд
Замглавы администрации Сибая получила звание заслуженного работника от Путина

Владимир Путин наградил Гюзель Ишемгулову за развитие местного самоуправления.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания заместителю главы администрации Сибая Гюзель Ишемгуловой. Она стала заслуженным работником местного самоуправления Российской Федерации.

В указе уточняется, что награда присуждена за вклад в развитие местного самоуправления в стране и многолетний добросовестный труд.

Ранее стало известно о кадровых перестановках в правительстве Башкирии. Так, с поста министра труда ушла Ленара Иванова, перейдя работать в Госсобрание республики.

