Омск оказался городом с одним из самым низким числом продаж новостроек

По мнению экспертов, Омск оказался городом с одним из самых низких числом продаж новостроек, и омичи чаще, чем остальные, покупают жилье на вторичном рынке. Если в Омске доля новостроек в структуре продаж составила 14%, то у лидера рейтинга, Тюмени, — 53. У ближайших к нам соседей по рейтингу: Тольятти и Томска, — 15%. Также относительно мало жилья в новостройках покупают жители Сочи и Челябинске (по 24%).