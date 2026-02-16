Омск оказался городом с одним из самым низким числом продаж новостроек

В Омске на долю новостроек приходится всего 14% сделок купли-продажи недвижимости. Об этом говорится в исследовании «Циан» по итогам 2025 года.
По мнению экспертов, Омск оказался городом с одним из самых низких числом продаж новостроек, и омичи чаще, чем остальные, покупают жилье на вторичном рынке. Если в Омске доля новостроек в структуре продаж составила 14%, то у лидера рейтинга, Тюмени, — 53. У ближайших к нам соседей по рейтингу: Тольятти и Томска, — 15%. Также относительно мало жилья в новостройках покупают жители Сочи и Челябинске (по 24%).
Лидерами рынка с заметной долей продаж на первичном рынке помимо Тюмени являются Хабаровск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Владивосток (50−53%).
В Москве доля новостроек составляет 49%.
