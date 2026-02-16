Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск оказался городом с одним из самым низким числом продаж новостроек

По итогам 2025 года на новостройки пришлось всего 14% сделок.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на долю новостроек приходится всего 14% сделок купли-продажи недвижимости. Об этом говорится в исследовании «Циан» по итогам 2025 года.

По мнению экспертов, Омск оказался городом с одним из самых низких числом продаж новостроек, и омичи чаще, чем остальные, покупают жилье на вторичном рынке. Если в Омске доля новостроек в структуре продаж составила 14%, то у лидера рейтинга, Тюмени, — 53. У ближайших к нам соседей по рейтингу: Тольятти и Томска, — 15%. Также относительно мало жилья в новостройках покупают жители Сочи и Челябинске (по 24%).

Лидерами рынка с заметной долей продаж на первичном рынке помимо Тюмени являются Хабаровск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Владивосток (50−53%).

В Москве доля новостроек составляет 49%.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске за 1,7 миллиона рублей продают недостроенный центр.