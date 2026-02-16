В Ростовской области в отделе полиции умер задержанный мужчина

Личность предполагаемого преступника была установлена — им оказался ранее судимый местный житель. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. После этого он был доставлен в отдел для дальнейших следственных действий, где внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшая бригада медиков попыталась стабилизировать его состояние, однако позднее самочувствие задержанного резко ухудшилось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.