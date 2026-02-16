Ричмонд
В Ростовской области в отделе полиции умер задержанный мужчина

В Новошахтинске устанавливают причину смерти доставленного в отдел полиции мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области правоохранительные органы проводят доследственную проверку после гибели задержанного, который скончался в помещении отдела внутренних дел в Новошахтинске. Инцидент произошел после того, как мужчина был доставлен полицейскими для разбирательства по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Как сообщили в главке донской полиции, поводом для задержания стало обращение местной жительницы. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что дончанин незаконно проник в чужое жилище и, применив насилие к хозяйке, похитил у нее деньги и мобильный телефон.

Личность предполагаемого преступника была установлена — им оказался ранее судимый местный житель. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. После этого он был доставлен в отдел для дальнейших следственных действий, где внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшая бригада медиков попыталась стабилизировать его состояние, однако позднее самочувствие задержанного резко ухудшилось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Известно, что погибший и ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас по факту случившегося организована проверка, в ходе которой предстоит установить точную причину смерти мужчины.

