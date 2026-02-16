Ричмонд
В Ростовской области станет вдвое больше лучших волонтеров

По 20 человек ежегодно будут отмечать почетными званиями за вклад в волонтерство.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области увеличили количество награждаемых за вклад в волонтерскую деятельность. Соответствующее постановление подписал глава региона Юрий Слюсарь.

Речь идет о званиях «Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области» и «Лучший организатор добровольческой (волонтерской) деятельности Ростовской области». Теперь отмечать будут по 20 человек — по 10 в каждой из заявленных номинаций, а не по пять, как раньше.

— Более 396 тысяч жителей Дона вовлечены в волонтерство. Добровольцы помогают людям и целым семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Большое внимание сейчас, конечно, нашим бойцам в зоне СВО, а также их близким, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Почетные звания волонтерам присваивают ежегодно на итоговом мероприятии, посвященном Дню добровольца.

Добавим, успехи донских волонтеров, в том числе участников акции #Мывместе, также неоднократно отмечали на федеральном уровне. Например, в 2025 году Ростовская область оказалась лидером в сфере добровольчества, а годом ранее регион признали самым добрым регионом России.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

