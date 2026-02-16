В Ростовской области станет вдвое больше лучших волонтеров

Речь идет о званиях «Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области» и «Лучший организатор добровольческой (волонтерской) деятельности Ростовской области». Теперь отмечать будут по 20 человек — по 10 в каждой из заявленных номинаций, а не по пять, как раньше.