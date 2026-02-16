В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий

Изменения планируется внести в статью 16 Федерального закона «О ветеранах». В соответствии с законопроектом право на предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году могут получить граждане, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе СВО и имеющие особые заслуги в выполнении указанных задач, а также ряд других отдельных категорий ветеранов боевых действий.