Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 17 февраля 2026

Свет частично отключат в Иркутске 17 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 17 февраля 2026 года коснется Ленинского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 17 февраля 2026.

Без удобств останутся жители многих домов, в том числе расположенных на улице Рабочего Штаба, Дорожной, Еланской, Челнокова, Шмидта и других. Некоторым жильцам повезет, без электричества придется провести всего около получаса. Другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись всем необходимым, зарядить телефоны.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 17 февраля 2026 года представлена в фотокарточках ниже. Кстати, обратите внимание, что в этот же день в областном центре не будет горячей воды и отопления. Адреса здесь.

Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что высокая температура у пятилетней девочки стала предвестником страшного. Родители даже не подозревали, что активный, здоровый и крепкий ребенок может столкнуться с лейкозом.