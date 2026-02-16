Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 17 февраля 2026

Отключение света в Иркутске 17 февраля 2026 года коснется Ленинского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением неотложных работ на электрических сетях.
Без удобств останутся жители многих домов, в том числе расположенных на улице Рабочего Штаба, Дорожной, Еланской, Челнокова, Шмидта и других. Некоторым жильцам повезет, без электричества придется провести всего около получаса. Другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись всем необходимым, зарядить телефоны.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 17 февраля 2026 года представлена в фотокарточках ниже. Кстати, обратите внимание, что в этот же день в областном центре не будет горячей воды и отопления. Адреса здесь.
