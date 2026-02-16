Ричмонд
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками

В РФ число психических расстройств из-за наркотиков снизилось на 30% за 15 лет.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Количество случаев психических расстройств в России, связанных с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось более чем на 30%, следует из указа президента РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

«Согласно данным федерального статистического наблюдения, общее число зарегистрированных в наркологической службе Российской Федерации пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось практически на одну треть (30,9%) и в 2024 году составило 377,9 тысячи человек, или 258,6 случая на 100 тысяч человек», — говорится в документе.