В Ростовской области 72-летняя пенсионерка получила ожоги при пожаре

В Родионово-Несветайской слободе Ростовской области 72-летняя женщина пострадала от пожара, который вспыхнул ночью 12 февраля в хозпостройке на улице Гвардейцев-Танкистов. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС.
Спасатели уточнили, что пенсионерка почувствовала запах дыма и вышла во двор, чтобы потушить огонь самостоятельно. Проезжавшие мимо люди вызвали пожарных и вывели пострадавшую из дома. У женщины оказались незначительные ожоги.
Когда прибыли спасатели, огонь уже перекинулся на кровлю дома и летней кухни. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 115 квадратных метров.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 115 квадратных метров. Фото: МЧС РО.
По данным дознавателя МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.
Напомним, недавно в Ростовской области потушили пожар на въезде в СНТ «Речник». Возгорание произошло около восьми часов вечера и было полностью ликвидировано утром 12 февраля.
