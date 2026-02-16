В Ростовской области 72-летняя пенсионерка получила ожоги при пожаре

Спасатели уточнили, что пенсионерка почувствовала запах дыма и вышла во двор, чтобы потушить огонь самостоятельно. Проезжавшие мимо люди вызвали пожарных и вывели пострадавшую из дома. У женщины оказались незначительные ожоги.