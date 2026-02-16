Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 72-летняя пенсионерка получила ожоги при пожаре

В Ростовской области 72-летняя женщина получила ожоги, когда пыталась потушить пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Родионово-Несветайской слободе Ростовской области 72-летняя женщина пострадала от пожара, который вспыхнул ночью 12 февраля в хозпостройке на улице Гвардейцев-Танкистов. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС.

Спасатели уточнили, что пенсионерка почувствовала запах дыма и вышла во двор, чтобы потушить огонь самостоятельно. Проезжавшие мимо люди вызвали пожарных и вывели пострадавшую из дома. У женщины оказались незначительные ожоги.

Когда прибыли спасатели, огонь уже перекинулся на кровлю дома и летней кухни. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 115 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 115 квадратных метров. Фото: МЧС РО.

По данным дознавателя МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

Напомним, недавно в Ростовской области потушили пожар на въезде в СНТ «Речник». Возгорание произошло около восьми часов вечера и было полностью ликвидировано утром 12 февраля.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!