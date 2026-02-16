Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Абу-Даби уйдет на запасной аэродром из-за непогоды в Москве

Самолет рейса Абу-Даби — Москва уйдет на аэродром в Пулково из-за непогоды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Экипаж рейса из Абу-Даби в Москву принял решение уйти на запасной аэродром в «Пулково» на фоне сложных метеоусловий в столичном регионе, сообщила Росавиация.

«Еще 174 рейса за последние четыре часа, с 12:00 до 16:00 мск, обслужили аэропорты “Шереметьево”, “Внуково”, “Домодедово” и “Жуковский”, несмотря на продолжающийся в регионе снегопад с порывами ветра… На запасной аэродром в “Пулково” принял решение “уйти” экипаж одного самолета, совершавшего рейс из Абу-Даби в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады.