Самолет из Абу-Даби уйдет на запасной аэродром из-за непогоды в Москве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Экипаж рейса из Абу-Даби в Москву принял решение уйти на запасной аэродром в «Пулково» на фоне сложных метеоусловий в столичном регионе, сообщила Росавиация.
«Еще 174 рейса за последние четыре часа, с 12:00 до 16:00 мск, обслужили аэропорты “Шереметьево”, “Внуково”, “Домодедово” и “Жуковский”, несмотря на продолжающийся в регионе снегопад с порывами ветра… На запасной аэродром в “Пулково” принял решение “уйти” экипаж одного самолета, совершавшего рейс из Абу-Даби в Москву», — говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады.