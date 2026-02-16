Создана программа, отслеживающая изменения в употреблении слов

Оказалось, что количество новых слов в языке не растет, а уменьшается, зато активный словарный запас становится больше, то есть доля часто используемых в повседневной жизни слов возрастает. Кроме того, выяснилось, что в текстах увеличивается доля цифр. В перспективе, как полагают ученые, на основе накопленных данных можно будет строить более точные прогнозы языкового развития и даже обучать искусственный интеллект понимать и моделировать тенденции развития лексики.