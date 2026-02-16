Создана программа, отслеживающая изменения в употреблении слов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ученые Мурманского арктического университета создали компьютерную программу, позволяющую отслеживать устаревание и появление новых слов в языке, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Благодаря новому методу обнаружено, что в русском языке возрастает доля часто используемых слов, а приток новых слов сокращается.
«Новый метод, запатентованный учеными Мурманского арктического университета, позволяет создать своего рода “цифровое сито”: программа просеивает гигантские массивы текстов, автоматически подсчитывая, как меняется частота употребления каждого слова с течением времени», — отметили в пресс-службе.
Метод успешно апробирован на уникальном материале — диахронических (разновременных) корпусах Национального корпуса русского языка (НКРЯ) общим объемом более 250 млн слов. Программа анализировала три ключевых периода: досоветский (1700−1916 гг.), советский (1918−1991 гг.) и постсоветский (1992−2016 гг.). Алгоритм не просто находит слова, а лемматизирует их (приводит к начальной форме), подсчитывает все словоформы и сравнивает частоту употребления каждой леммы между периодами.
Таким образом составлены наглядные таблицы, где видно, популярность каких слов взлетела на тысячи процентов, а какие постепенно сходят на нет. Например, такие слова, как псевдогаллюцинация, маслообразный, транссубъективный, ангельчик, трансформизм, существовали еще недавно, поколение назад, а сейчас практически исчезли из письменных текстов. С другой стороны, в обиход вошли новые слова, появившиеся после 1991 года, — транслит, лизинговый, офисный, мембранозный, инвестирование, ликвидность, внедорожник.
Оказалось, что количество новых слов в языке не растет, а уменьшается, зато активный словарный запас становится больше, то есть доля часто используемых в повседневной жизни слов возрастает. Кроме того, выяснилось, что в текстах увеличивается доля цифр. В перспективе, как полагают ученые, на основе накопленных данных можно будет строить более точные прогнозы языкового развития и даже обучать искусственный интеллект понимать и моделировать тенденции развития лексики.