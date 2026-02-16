В Таганроге в 2026 году заменят 12 километров водопроводных труб

В Таганроге в этом году обновят водопровод и канализацию. Глава города Светлана Камбулова провела планерку, на которой обсудили, как именно будут менять изношенные сети. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
В планах на 2026 год заменить 12 километров труб холодного водоснабжения. Работы затронут сразу десяток улиц, включая Халтурина, Александровскую, Маршала Жукова, переулок Некрасовский и микрорайон «Дубки». Также приведут в порядок больше 80 задвижек, почти 300 водопроводных колодцев и 91 пожарный гидрант.
Почти полтора километра старых труб поменяют на улицах 2-я Верхняя Полугорка и П. Тольятти. Кроме того, на городских насосных станциях обновят 67 единиц оборудования и отремонтируют 220 канализационных колодцев.
