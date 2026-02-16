В Екатеринбурге отпраздновали Китайский Новый год

На площади 1905 года в Екатеринбурге 16 февраля отметили Китайский Новый год. Праздник состоялся на главном городском катке.
Для жителей и гостей столицы Урала организовали тематическую развлекательную программу. Можно было посетить мастер-классы по каллиграфии, вырезанию символов праздника и чайную церемонию.
Медиаэкран на улице Вайнера по случаю празднования Китайского Нового года украсили тематической иллюминацией. Каждые 45 минут 16, 17 и 18 февраля на нём будет транслироваться поздравление.
Отметим, Китайский Новый год отмечается в Поднебесной в зависимости от лунного календаря. В 2026 году празднование выпало на 17 февраля — 3 марта.