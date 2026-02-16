Госдума во вторник обсудит пособия для семей с небольшими доходами

В действующее законодательство предлагается внести изменения, которые определят критерии сохранения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка многодетным родителям, получающим среднедушевой доход не более чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума. Положения закона будут распространяться на такие семьи начиная с января 2026 года в беззаявительном порядке. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе обращения за его назначением.