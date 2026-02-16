Ричмонд
Жители Омской области пожаловались на дороги, освещение и водоснабжение

По крайней мере, с таким вопросами жители Исилькульского района обратились на личный прием к зампрокурору области.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель прокурора Омской области Евгений Бельтюков встретился с жителями Исилькульского района в ходе личного приема. Основной темой обращений стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.

Местные жители пожаловались на содержание автомобильных дорог в зимнее время, недостаточное уличное освещение и обустройство остановочных павильонов. Также поступали жалобы на ненадлежащее содержание сетей водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах и нарушения законодательства об исполнительном производстве.

По итогам приема заместитель прокурора области дал всем обратившимся разъяснения действующего законодательства и принял письменные обращения. Евгений Бельтюков поручил Исилькульскому межрайонному прокурору Дмитрию Тракимасу организовать соответствующие проверки и незамедлительно принять меры к восстановлению прав граждан. Заявителей уведомят о результатах надзорных мероприятий. Рассмотрение всех обращений находится на контроле прокуратуры Омской области.

