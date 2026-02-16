В Омске хотят создать досуговый центр для медиков

Планируется, что в Доме медиков — так будет называться новое учреждение — буту проводиться мастер-классы, лекции, обучающие семинары и различного рода встречи представителей отрасли. Кроме того, здесь же разместится областной профсоюз работников здравоохранения и региональная общественная организации ветеранов отрасли.