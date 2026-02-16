В Омске хотят создать досуговый центр для медиков

В Омске собираются создать общественно-досуговый центр для медиков. Идея создания нового учреждения обсуждалась на встрече министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова с председателем ветеранской организации омских медиков Виктором Харитоновым и председателем профсоюзной организации Сергеем Быструшкиным.
Планируется, что в Доме медиков — так будет называться новое учреждение — буту проводиться мастер-классы, лекции, обучающие семинары и различного рода встречи представителей отрасли. Кроме того, здесь же разместится областной профсоюз работников здравоохранения и региональная общественная организации ветеранов отрасли.
Кроме того, на встрече обсуждалась еще одна инициатива ветеранской организации — проект «Психологическая поддержка ветеранов-медиков». Он претендует на грантовую поддержку Фонда Президентских грантов.
