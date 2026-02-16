Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний

«В связи с поступившим обращением по вопросу о внедрении обязательной онлайн-трансляции судебных заседаний по делам, имеющим выраженный общественный резонанс, сообщаю, что изложенные в нем предложения, направленные на повышение прозрачности и открытости правосудия, приняты во внимание и будут учтены в ходе дальнейшей аналитической деятельности Верховного Суда Российской Федерации», — сказано в документе за подписью зампреда Верховного суда Владимира Давыдова.