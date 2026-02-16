Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Верховный суд учтет предложение депутатов Госдумы об онлайн-трансляциях резонансных заседаний, следует из ответа высшего судебного органа, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Двадцать пятого декабря депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову, в котором предложили вести судебные заседания резонансных дел с открытой онлайн-трансляцией.
«В связи с поступившим обращением по вопросу о внедрении обязательной онлайн-трансляции судебных заседаний по делам, имеющим выраженный общественный резонанс, сообщаю, что изложенные в нем предложения, направленные на повышение прозрачности и открытости правосудия, приняты во внимание и будут учтены в ходе дальнейшей аналитической деятельности Верховного Суда Российской Федерации», — сказано в документе за подписью зампреда Верховного суда Владимира Давыдова.