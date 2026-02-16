В Батайске мужчина повредил машину, а потом напал на пожилую женщину

В Батайске мужчина повредил машину, а потом напал на свою пожилую родственницу. Женщина пострадала, но от госпитализации отказалась. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Стражи порядка побывали на месте происшествия сразу же после сообщения людей о нарушении общественного порядка. По предварительной информации, хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.
— Мужчина был доставлен в полицию. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в МВД.
Напомним, ранее в Батайске задержали пятерых подозреваемых в хулиганской разборке.
