В Батайске мужчина повредил машину, а потом напал на пожилую женщину

В Батайске мужчина повредил машину, а потом напал на свою пожилую родственницу. Женщина пострадала, но от госпитализации отказалась. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.