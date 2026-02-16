Восстановлена картина рыболовства скифов на Нижнем Днестре

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Научный коллектив из Москвы, Севастополя и Приднестровья провел исследование, позволившее реконструировать рыболовные практики и пищевые обычаи древних скифов в поселении Чобручи на левобережье Нижнего Днестра в эпоху раннего железного века, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Работа велась с применением методов археоихтиологии — дисциплины, изучающей остатки рыб, связанные с жизнедеятельностью человека.
«Масштабное исследование основывалось на анализе костных остатков рыб, обнаруженных во время археологических раскопок в 2001—2014 годах. Материалы происходили из двух хронологических слоев: VI века до н. э. и периода IV-II веков до н. э. При этом для слоев IV-II веков до н. э. видовой состав и размерные характеристики рыб, которые использовались в пищу древними людьми, определялись впервые», — отметили в пресс-службе.
Как сообщил научный сотрудник лаборатории популяционной биологии гидробионтов Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) РАН Сергей Куршаков, получены новые данные о видовом составе и размерных характеристиках рыб в уловах людей, живших в поселении Чобручи в то время. «Нам удалось идентифицировать 237 костных фрагментов из более раннего периода и 502 — из более позднего. В VI веке до н. э. в уловах преобладали стерлядь, сазан, линь, лещ, сом и щука. К IV-II векам до н. э. состав несколько изменился: появились карась, язь и судак, при этом сазан оставался одним из ключевых промысловых видов на протяжении всей изученной нами эпохи. Также была проведена реконструкция размеров рыб: например, сазаны достигали длины 90 см, а самый крупный идентифицированный сом возрастом в 19 лет имел длину около 220 см», — рассказал Куршаков.
Особенности рыболовства жителей Чобручей в те периоды характеризует также малая доля костей осетровых в изучаемых образцах. «Можно выдвинуть несколько гипотез по этому поводу: древние люди не умели ловить осетра, что маловероятно, могли разделывать ценную в наше время рыбу в другом месте, которое ещё не было раскопано археологами, или же пускали улов осетровых на продажу. Но, скорее всего, они просто не ловили его из-за своих гастрономических предпочтений. Чтобы окончательно убедиться в этом, нам надо провести дополнительные раскопки и собрать новый материал», — отметил ученый.
Междисциплинарное исследование имеет важное прикладное значение, позволяя детализировать хозяйственную деятельность и быт древнего населения Северного Причерноморья — региона активного взаимодействия местных «варварских» племён и античных греческих колонистов. В работе участвовали сотрудники ИнБЮМ РАН, Института археологии РАН и Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Результаты опубликованы в научном журнале «Stratum plus. Археология и культурная антропология».