Восстановлена картина рыболовства скифов на Нижнем Днестре

Как сообщил научный сотрудник лаборатории популяционной биологии гидробионтов Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) РАН Сергей Куршаков, получены новые данные о видовом составе и размерных характеристиках рыб в уловах людей, живших в поселении Чобручи в то время. «Нам удалось идентифицировать 237 костных фрагментов из более раннего периода и 502 — из более позднего. В VI веке до н. э. в уловах преобладали стерлядь, сазан, линь, лещ, сом и щука. К IV-II векам до н. э. состав несколько изменился: появились карась, язь и судак, при этом сазан оставался одним из ключевых промысловых видов на протяжении всей изученной нами эпохи. Также была проведена реконструкция размеров рыб: например, сазаны достигали длины 90 см, а самый крупный идентифицированный сом возрастом в 19 лет имел длину около 220 см», — рассказал Куршаков.