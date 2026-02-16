В Подмосковье предупредили о риске прогулок в наушниках после оттепели

Находясь на улице, надо стараться не приближаться к зданиям с нависшим снегом и обходить участки, огороженные предупредительной сигнальной лентой. Автомобили следует парковать вдали от зданий и шатких конструкций, а детям нельзя разрешать играть там, где с крыши могут упасть сосульки или снег.