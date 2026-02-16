Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под видом средства для похудения в Молдове людям колют лекарство от диабета: Такая инъекция может и в могилу свести

Препараты официально не одобрены для продажи, а их безопасность и качество не гарантированы.

Источник: Комсомольская правда

На этот раз Агентство по лекарственным средствам и медицинским устройствам (AMDM) обеспокоено агрессивной рекламой инъекционных препаратов для снижения веса.

Агентство обращает внимание, что препараты Ozempic, Saxenda и Mounjaro предназначены, прежде всего, для лечения сахарного диабета второго типа и применяются только по назначению и под строгим контролем врача.

При этом препараты не авторизированы в Республике Молдова, а значит завезены контрабандой. Они официально не одобрены для продажи, а их безопасность и качество не гарантированы.

Мало всем смерти Любовь Бабуцки, которая скончалась во время подпольной операции.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».

В посте на Facebook Михалаке поставила под сомнение обязанность приносить извинения и потребовала, в свою очередь, моральной и материальной компенсации от Майи Санду (далее…).

Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».

Политик выступила с жёсткой критикой поведения европейских чиновников и Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности (далее…).

Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.

Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки, на деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше