Под видом средства для похудения в Молдове людям колют лекарство от диабета: Такая инъекция может и в могилу свести

На этот раз Агентство по лекарственным средствам и медицинским устройствам (AMDM) обеспокоено агрессивной рекламой инъекционных препаратов для снижения веса.
Агентство обращает внимание, что препараты Ozempic, Saxenda и Mounjaro предназначены, прежде всего, для лечения сахарного диабета второго типа и применяются только по назначению и под строгим контролем врача.
При этом препараты не авторизированы в Республике Молдова, а значит завезены контрабандой. Они официально не одобрены для продажи, а их безопасность и качество не гарантированы.
Мало всем смерти Любовь Бабуцки, которая скончалась во время подпольной операции.
