В Песчанокопском районе 62-летний водитель погиб, врезавшись в дерево

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи МВД России по Ростовской области проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными за рулем.