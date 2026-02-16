Ричмонд
В Песчанокопском районе 62-летний водитель погиб, врезавшись в дерево

В Ростовской области водитель «ВАЗ» погиб, съехав с дороги и врезавшись в дерево.

Источник: Комсомольская правда

В Песчанокопском районе Ростовской области утром в понедельник, 16 февраля, 62-летний водитель погиб в ДТП на трассе Котельниково Песчанокопское. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, съехал на обочину и допустил наезд на дерево, — уточнили в ведомстве.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Фото: Госавтоинспекция РО.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи МВД России по Ростовской области проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее 16 февраля рано утром на трассе Новочеркасск — Каменоломни произошла авария, в которой один человек погиб, а другой получил травмы.

